لبنان

رئيس مجلس القضاء الاعلى إنْ حكى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-04-2021 | 08:45
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بعدما طوى مجلس القضاء الاعلى أمس الى حين صفحة "تمرّد" القاضية غادة عون، بات رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود اكثر قناعة بضرورة الاطلالة على الرأي العام لشرح الموقف من كل القضايا  القضائية المطروحة وما تناولته وزيرة العدل في مؤتمرها الصحافي الاخير.

 

وتفيد المعلومات ان اطلالة اعلامية استثنائية للقاضي عبود الاسبوع المقبل يجري التحضير لها، وسيتناول فيها بشكل خاص ملف التشكيلات القضائية التي "رقدت على رجاء القيامة" في ادراج القصر الجمهوري والعلاقة مع رئيس الجمهورية.

 

وكانت صحيفة "الاخبار" نقلت عن مقربين من رئيس الجمهورية "انه لا يشعر بالندم جراء اختياره القاضي سهيل عبود لرئاسة مجلس القضاء الأعلى ولكونه غير محسوب عليه سياسياً، ليتبيّن له عملياً أن عبود لا يريد القيام بأيّ جهد لتغيير واقع القضاء".

المصدر: لبنان 24

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