لبنان

"المناقصة التانية فشلت فشو الحل؟"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-04-2021 | 09:15
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فشلت امس المناقصة الثانية لشراء كمية من الفيول من فئة  (B) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، لتلحق فشل  مناقصة الفيول فئة  (A) التي جرت قبل يومين لكون العارضين لم يتقدموا بالتأمين الموقت الذي يفرضه دفتر الشروط وقيمته مليون دولار.

 

وبات لزاما على المؤسسة اطلاق المناقصة من جديد وفق الشروط ذاتها،وإمّا إعادة اطلاقها بعد تعديل دفتر الشروط بشكل يتكيّف مع الظروف المالية والنقدية التي تعاني منها البلاد. وكلا الخيارين يحتاجان لمزيد من التدقيق قبل حسم أي منهم، وسط مخاوف يعبر عنها المعنيون بهذا القطاع من ان يكون فشل المناقصتين مقدمة لاخراج" ارنب الحل الرضائي" من مكان ما.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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