تحذّر الأوساط السياسية المواكبة للتطورات المحلية من توسّع تحرّكات الشارع إلى خارج إطار "السجال القضائي" الأخير لتتحوّل إلى شوارع سياسية أو طائفية في وجه بعضها على قاعدة "الشارع بالشارع والبادي أظلم".