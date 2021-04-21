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لبنان
"الشارع بالشارع والبادي أظلم"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-04-2021
|
09:30
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تحذّر الأوساط السياسية المواكبة للتطورات المحلية من توسّع تحرّكات الشارع إلى خارج إطار "السجال القضائي" الأخير لتتحوّل إلى شوارع سياسية أو طائفية في وجه بعضها على قاعدة "الشارع بالشارع والبادي أظلم".
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