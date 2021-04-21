لبنان

الراعي: لحكومة تعيد الهيبة إلى الدولة ولتحرير القضاء من السياسيين

Lebanon 24
21-04-2021 | 10:11
A-
A+
Doc-P-815077-637545968476559318.jpg
Doc-P-815077-637545968476559318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ألقى البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي كلمة في افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، قال فيها: "المسيح قام حقا قام. يسعدنا أن نعقد معا هذه الدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، لهدفين أساسيين: الأول انتخاب أمين عام للمدارس الكاثوليكية في لبنان، ورؤساء اللجان الأسقفية ونوابهم. والثاني: تداول الأوضاع الراهنة في لبنان، والمزيد من تفعيل خدمة المحبة الاجتماعية، ومساعدة أبناء كنائسنا وبناتها على الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة".


أضاف: "إننا بالرجاء الذي يملأه في قلوبنا المسيح القائم من الموت نواجه المحن والمصاعب التي تتقاذفنا كرياح شديدة وأمواج عاتية في بحر عالمنا اللبناني والمشرقي والدولي: جائحة كورونا العالمية، الشلل الاقتصادي والسياحي والتجاري الناتج عنها، وفوق ذلك في لبنان، أزمة حكومة منذ ثمانية أشهر، ارتفاع الدولار بشكل جنوني تجاه الليرة اللبنانية، أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية خانقة، 50 % من الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر بحسب صندوق النقد الدولي".


وتابع: "نحن ككنيسة، معنيون مباشرة بالشأن الوطني، بحيث نذكر الجماعة السياسية أنها موجودة لتأمين الخير العام والتنافس في تأمينه لخير جميع المواطنين ولكل مواطن. لذلك نطالب بتأليف حكومة إنقاذية قادرة على القرار والعمل من أجل انتشال لبنان من حال الانهيار، وإنهاض الشعب من حالة الفقر والجوع، والحد من فك أوصال الدولة، والعمل على إنعاش المؤسسات الدستورية والعامة، واحترام الفصل بين السلطات، وإعادة الهيبة للدولة، والمباشرة بإجراء الإصلاحات في مختلف البنى والقطاعات، وتحرير القضاء من تدخل السياسيين والأحزاب، لكي يتمكن من إجراء الحكم بالعدل. "فالعدل أساس الملك".

وقال: "وإذ بات لبنان فاقدا سيادته الداخلية والخارجية، ومتورطا في أحلاف ونزاعات وحروب إقليمية، وفاقدا وحدته العسكرية وقواه الذاتية الموحدة للدفاع بها عن نفسه ضد أي اعتداء، وفاقدا بالتالي إمكان القيام بدوره ورسالته كمكان لقاء وحوار للثقافات والأديان، طالبنا بإعلان حياده الإيجابي الناشط. وإذ باتت القوى السياسية اللبنانية عاجزة عن الجلوس معا لا في المجلس النيابي، ولا في الحكومة، ولا على طاولة الحوار، لبت المسائل الخلافية الناتجة عن عدم تطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف (1990) بكامل نصها وروحها، وعن تفسيرات للدستور خاصة وفردية وفئوية، وعن عدم تطبيق كامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الخاصة بلبنان وكلها مرتبطة بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، وأمام انهيار البلد بمؤسساته واقتصاده وماله، طالبنا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، أسوة بسواه من البلدان".

وختم: "إننا نضع دورتنا تحت أنوار الروح القدس، وشفاعة أمنا مريم العذراء، راجين لها النجاح، تمجيدا لله، وإعلاء شأن كنائسنا، وإلتماسا لخير شعبنا".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:13 | 2021-04-21
12:00 | 2021-04-21
11:46 | 2021-04-21
11:36 | 2021-04-21
11:31 | 2021-04-21
11:27 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website