لبنان

مركزان للدفاع المدني بلا مازوت وبآلية "معطّلة".. والمتبرّعون ينقذون الموقف!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-04-2021 | 10:38
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يواجه سكّان منطقة القويطع الواقعة بين قضاءَيْ الكورة والبترون، أزمة في مركزَيْ الدفاع المدني الموجوديْن في المنطقة، واللذان يعتمد عليهما سكانها لإطفاء الحرائق. 

وفي معلومات "لبنان 24"، فإنّ مركز الدفاع المدني في بلدة راسنحاس - البترون واجه مشكلة نفاد مادّة المازوت، وهو الأمر الذي دفع عدداً من المتبرّعين في المنطقة إلى المبادرة ودفع مبلغ 400 ألف ليرة لتأمين المادة. 

أما المركز الثاني الموجود في كفرحاتا – الكورة، فالآلية الموجودة فيه تعاني من عطل ميكانيكي ويكلّف تصليحه نحو 250 دولار، وقد تبرّع عدد من المواطنين كذلك لحلّ العطل إضافة إلى مبلغ قدره 500 ألف ليرة لشراء المازوت.  

وشكر الأهالي للمتبرّعين حرصهم على سلامتهم، لكنّهم طالبوا الدولة بـ"ضرورة تأمين كل ما يلزم للمركزيْن ليكونا على أتمّ الجهوزية لإخماد أي حريق ولاسيما أنّنا على أبواب موسم الحرائق".

لبنان

رادار لبنان24

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