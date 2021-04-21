لبنان

عمليات حفر إسرائيلية قبالة عديسة

Lebanon 24
21-04-2021 | 10:54
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تقوم "بوكلن" تابعة للجيش الإسرائيلي، بأعمال حفر قرب الطريق الترابية التي استحدثتها في الجهة قبالة بلدة عديسة - مرجعيون، بمؤازرة عناصر من القوات الإسرائيلية، وقامت بعملية مسح وتفقد في المنطقة، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

كما اجتازت قوة مشاة إسرائيلية السياج التقني قبالة منتزهات الوزاني، وتوجّهت نحو مجرى النهر وقامت بعملية تفتيش ومسح من دون خرق الخط الأزرق.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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