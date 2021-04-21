لبنان

بدء تنفيذ إنشاء خزان مياه لتغذية منطقة الشرحبيل

Lebanon 24
21-04-2021 | 11:27
A-
A+
Doc-P-815098-637546014149929044.jpg
Doc-P-815098-637546014149929044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر عن البدء بتنفيذ مشروع إنشاء خزان مياه علوي سعة 300 متر مكعب في البلدة لتغذية منطقة الشرحبيل، وهو مشروع بتمويل من وكالة التنمية الاميركية وتنفيذ برنامج دعم المجتمع المحلي في لبنان وبالشراكة مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.

 

 

وأشار مزهر خلال إشرافه على صب ارضية هذا القصر المائي إلى ان هذا المشروع سيؤمن المياه لحوالي 11500 مستفيد بتكلفة 185000 الف دولار اميركي، وسيشكل حلاً نهائياً لمشكلة المياه التي تعاني منها منطقة الشرحبيل وسيتم انجازه خلال عام، وذلك ضمن برنامج تحسين خدمة المياه في الجنوب.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:27 | 2021-04-21
14:35 | 2021-04-21
14:30 | 2021-04-21
14:16 | 2021-04-21
14:07 | 2021-04-21
14:04 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website