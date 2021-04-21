بدء تنفيذ إنشاء خزان مياه لتغذية منطقة الشرحبيل

أعلن رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر عن البدء بتنفيذ مشروع إنشاء خزان مياه علوي سعة 300 متر مكعب في البلدة لتغذية منطقة الشرحبيل، وهو مشروع بتمويل من وكالة التنمية الاميركية وتنفيذ برنامج دعم المجتمع المحلي في لبنان وبالشراكة مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.

وأشار مزهر خلال إشرافه على صب ارضية هذا القصر المائي إلى ان هذا المشروع سيؤمن المياه لحوالي 11500 مستفيد بتكلفة 185000 الف دولار اميركي، وسيشكل حلاً نهائياً لمشكلة المياه التي تعاني منها منطقة الشرحبيل وسيتم انجازه خلال عام، وذلك ضمن برنامج تحسين خدمة المياه في الجنوب.