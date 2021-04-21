طقس ربيعي يسيطر على لبنان.. الحرارة سترتفع مجدداً!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع عودة الحرارة الى معدلاتها الطبيعية.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و 24 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تقارب معدلاتها الموسمية وارتفاع نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

- الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 12 الى 25 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90%

- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,01

- ساعة غروب الشمس: 19,13