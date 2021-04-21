لبنان

طقس ربيعي يسيطر على لبنان.. الحرارة سترتفع مجدداً!

Lebanon 24
21-04-2021 | 11:31
A-
A+
Doc-P-815100-637546018614048425.jpg
Doc-P-815100-637546018614048425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

 

وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع عودة الحرارة الى معدلاتها الطبيعية.

 

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و 24 درجة).

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تقارب معدلاتها الموسمية وارتفاع نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة.

 

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

 

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات.

 

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

 

- الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 12 الى 25 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90%

- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,01

- ساعة غروب الشمس: 19,13

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:27 | 2021-04-21
14:35 | 2021-04-21
14:30 | 2021-04-21
14:16 | 2021-04-21
14:07 | 2021-04-21
14:04 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website