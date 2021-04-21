أخبار سارة من أبيض للبنانيين.. هذه التفاصيل

٦/١ في لبنان، غالبية ارقام الكورونا الى تحسن: العدد اليومي للحالات الجديدة ، معدل الفحوصات الموجبة، حالات الاستشفاء، وعدد الوفيات. للاسف، البيانات التي يتم مشاركتها علنًا في تقرير @mophleb غير كافية لمعرفة اسباب هذا التحسن بدقة، ولكن قد تكون بعضها كما يلي:
— Firass Abiad (@firassabiad) April 21, 2021
٦/١ في لبنان، غالبية ارقام الكورونا الى تحسن: العدد اليومي للحالات الجديدة ، معدل الفحوصات الموجبة، حالات الاستشفاء، وعدد الوفيات. للاسف، البيانات التي يتم مشاركتها علنًا في تقرير @mophleb غير كافية لمعرفة اسباب هذا التحسن بدقة، ولكن قد تكون بعضها كما يلي: