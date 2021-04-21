لبنان

عون التقى عازار

Lebanon 24
21-04-2021 | 12:13
A-
A+
Doc-P-815112-637546041713584223.jpg
Doc-P-815112-637546041713584223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، النائب روجيه عازار، وعرض معه شؤونا عامة وحاجات منطقة كسروان.
 
مواضيع ذات صلة
وصول ميشال عون الى بكركي لتهنئة البطريرك الراعي بعيد الفصح المجيد
lebanon 24
21/04/2021 14:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24
يزور سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري قصر بعبدا عصر اليوم للقاء الرئيس ميشال عون بناء لدعوة وجهت اليه
lebanon 24
21/04/2021 14:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: نأسف للكلام الذي سمعناه من فخامة الرئيس ميشال عون وطريقة التخاطب التي توجه بها إلى الرئيس المكلف
lebanon 24
21/04/2021 14:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميشال عون: كلّ شيء يهون أمام معاناتكم التي بلغت مستويات لا قدرة لشعب على تحمّلها
lebanon 24
21/04/2021 14:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24

ميشال عون

روجيه عازار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:27 | 2021-04-21
14:35 | 2021-04-21
14:30 | 2021-04-21
14:16 | 2021-04-21
14:07 | 2021-04-21
14:04 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website