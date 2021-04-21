22
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سرقة كابلات الكهرباء تتجدد... والظلام يعم هذه البلدة
Lebanon 24
21-04-2021
|
12:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقدم مجهولون على سرقة كابلات الكهرباء، في منطقة "مشروع الحريري"، وهي التي تغذي بلدة ددة - الكورة والتي تغرق منذ ليل امس بالظلام .
وهذه المرة الثالثة التي تسرق فيها محطة الكهرباء والكابلات في نفس المكان خلال اسبوعين. وناشد اهالي ددة الكورة المسؤولين العمل على اعادة التيار الكهربائي للبلدة.
تابع
الأكثر قراءة
كيف اقفل دولار السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
كيف اقفل دولار السوق الموازية مساء اليوم؟
21:00 | 2021-04-22
22/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رمضان سيأتي مرتين بهذه السنة.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكياً
Lebanon 24
رمضان سيأتي مرتين بهذه السنة.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكياً
12:30 | 2021-04-23
23/04/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس النقدي... قد ينهي كابوس الازمة اللبنانية
Lebanon 24
المجلس النقدي... قد ينهي كابوس الازمة اللبنانية
23:00 | 2021-04-22
22/04/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:23 | 2021-04-23
23/04/2021 09:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال بين "العونيين" و"الباسيليين": جبران اخطأ ام اصاب اين وكيف؟
Lebanon 24
سجال بين "العونيين" و"الباسيليين": جبران اخطأ ام اصاب اين وكيف؟
14:00 | 2021-04-23
23/04/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:16 | 2021-04-23
اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد: لا بد من تدخل وزارة التربية
18:14 | 2021-04-23
33 حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان... ماذا عن عداد الاصابات؟
17:53 | 2021-04-23
مستشفى سير الضنية الحكومي بدأ إجراء فحص الـPCR
17:42 | 2021-04-23
نائبا بشري: محاولات عرقلة مشروع وادي قاديشا لن تصل إلى مكان
17:09 | 2021-04-23
"الخارجية" تعلّق على منع السعودية دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية
17:00 | 2021-04-23
الأفضل في العالم: لبنانية أسترالية تعمل ضابطاً في سلاح الجو الملكي الأسترالي
فيديو
فعلها مجدداً... في شهر رمضان رجل يلقي أموالا طائلة على المواطنين! (فيديو)
Lebanon 24
فعلها مجدداً... في شهر رمضان رجل يلقي أموالا طائلة على المواطنين! (فيديو)
17:41 | 2021-04-23
23/04/2021 18:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الجراد في عرسال...وبكر الحجيري يناشد المعنيين (فيديو)
Lebanon 24
الجراد في عرسال...وبكر الحجيري يناشد المعنيين (فيديو)
23:47 | 2021-04-22
23/04/2021 18:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد نسرين طافش داخل المستشفى في "المداح" يورطها مع الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
مشهد نسرين طافش داخل المستشفى في "المداح" يورطها مع الجمهور (فيديو)
21:00 | 2021-04-22
23/04/2021 18:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact