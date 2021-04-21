سرقة كابلات الكهرباء تتجدد... والظلام يعم هذه البلدة

اقدم مجهولون على سرقة كابلات الكهرباء، في منطقة "مشروع الحريري"، وهي التي تغذي بلدة ددة - الكورة والتي تغرق منذ ليل امس بالظلام .وهذه المرة الثالثة التي تسرق فيها محطة الكهرباء والكابلات في نفس المكان خلال اسبوعين. وناشد اهالي ددة الكورة المسؤولين العمل على اعادة التيار الكهربائي للبلدة.