لبنان

سرقة كابلات الكهرباء تتجدد... والظلام يعم هذه البلدة

Lebanon 24
21-04-2021 | 12:18
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اقدم مجهولون على سرقة كابلات الكهرباء، في منطقة "مشروع الحريري"، وهي التي تغذي بلدة ددة - الكورة والتي تغرق منذ ليل امس بالظلام .
 
وهذه المرة الثالثة التي تسرق فيها محطة الكهرباء والكابلات في نفس المكان خلال اسبوعين. وناشد اهالي ددة الكورة المسؤولين العمل على اعادة التيار الكهربائي للبلدة.


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