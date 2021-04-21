طرابلسي: آن الاوان ليبطل التشريع الشعبوي

غرّد الناءب ادكار طرابلسي عبر حسابه على "توينر" قائلا: "مرة أخرى يُرحّل اقتراح القانون بخصوص ساعات المتعاقدين الى لجنة فرعية لانه لا يراعي المساواة ولا الانسجام التشريعي ولا مبدا لا اجر لمن لا يعمل ويُحمّل الدولة اعباء مالية بالنيابة عن جهات مانحة ولاعتراض وزارتي التربية والمالية عليه. آن الاوان ليبطل التشريع الشعبوي".