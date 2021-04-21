لبنان

عون التقى وفد الهيئة الوطنية لدعم مبادرته

Lebanon 24
21-04-2021 | 13:10
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وفد الهيئة الوطنية لدعم مبادرة رئيس الجمهورية الهادفة إلى التعاون الإقليمي وقيام سوق إقتصادي يضم لبنان وسوريا والعراق والأردن.
 
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ميشال عون

الهيئة الوطنية لدعم مبادرة رئيس الجمهورية

سوريا

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