عون التقى وفد الهيئة الوطنية لدعم مبادرته

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وفد الهيئة الوطنية لدعم مبادرة رئيس الجمهورية الهادفة إلى التعاون الإقليمي وقيام سوق إقتصادي يضم لبنان وسوريا والعراق والأردن.