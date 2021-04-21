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لبنان
اخبار من محامين ضد بلدية بيروت بجرم هدر المال العام
Lebanon 24
21-04-2021
|
13:03
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تقدم المحامون علي كمال عباس وواصف الحركة وهاني الأحمدية وجاد طعمة بإخبار لدى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بتاريخ اليوم 21 نيسان الجاري سُجل برقم 1430/2021 وذلك بجرم الهدر الكبير للمال العام في بلدية بيروت في معرض مشروع تأهيل حديقة الشهيد المفتي حسن خالد، وإنشاء مواقف سيارات تحتها والذي نتج عنه تخريب الحديقة والقضاء على إرث تراثي للمدينة وعلى ما تبقى من بقع خضراء ومتنفس للعاصمة، والقضاء على الأشجار المعمرة و الإستيلاء على ملايين الدولارات من دون وجه حق ، وقد طالبوا بفتح تحقيق شامل وشفاف وصولاً الى محاسبة كل المتورطين من مسؤولين و متعهدين وإستشاريين وكل من يظهره التحقيق متورطاً أو متدخلاً
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