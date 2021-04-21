لبنان

بعد اسبوع على اصابته... فارق اليوم الحياة

Lebanon 24
21-04-2021 | 13:22
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توفي الشاب السوري " محمد نور حماد "، متأثراً بجراحه التي اصيبها بها منذ حوالي الاسبوع، جراء تعرضه لطلق ناري اصابه في رأسه في مدينة الميناء، عند الكورنيش البحري
حيث نقل في حينها الى مستشفى "المنلا" في طرابلس للعلاج.

ويذكر انه بعد الحادثة، قام ان ٣ شبان، بتسليم انفسهم الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، والتحقيق جار معهم.
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