الجيش: 9 خروق جوية للطيران الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:





"بتاريخ 20 / 4 / 2021 الساعة 9.40 ولغاية 21 / 4 / 2021 الساعة 00.25 تم تسجيل /5/ خروق جوية نفذتها طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها طيران دائري فوق مناطق الجنوب.





واعتبارا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 13.30 تم تسجيل /4/ خروق جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.





تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".