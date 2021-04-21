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لبنان
بسبب الحوادث.. تزفيت الحفر على الاوتوسراد الساحلي في الجية
Lebanon 24
21-04-2021
|
14:04
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن بلدية الجية باشرت تزفيت الحفر على الاوتوستراد الساحلي لازالة الخطر عن المواطنين جراء حوادث السير.
وأكد رئيس البلدية وسام الحاج، "ان البلدية أخذت على عاتقها هذا الموضوع، بعد تكرار وقوع حوادث السير، وآخرها مقتل أحد المواطنين بفعل عمق الحفر على الاوتوستراد"، وأشار الى ان "البلدية قامت بسلسلة مراجعات مع وزارة الأشغال العامة، كون طريق الأوتوستراد من مسؤولياتها، وليس من مسؤولية البلدية".
وقال:"على الرغم من الاتصالات والمراجعات التي قمنا بها مع الوزارة، والوعود التي قطعت لنا، لم تحرك الوزارة ساكنا امام هذا الوضع الخطر، فلجأنا لنخفف من المعاناة الى وضع الباطون في الحفر، الا ان المشكلة عادت وتجددت، كونها بحاجة الى الزفت. واليوم استطعنا تأمين كمية من الزفت على نفقتنا وباشرنا التزفيت".
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