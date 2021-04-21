لبنان

إشتباه بحقيبة في زوق مكايل..

Lebanon 24
21-04-2021 | 14:35
A-
A+
Doc-P-815166-637546126277847668.jpg
Doc-P-815166-637546126277847668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام " بوجود حقيبة يد موضوعة إلى جانب طريق عام طلعة زوق مكايل كسروان. وحضرت القوى الامنية على الفور وضربت طوقا أمنيا حول المكان وإبعاد المارة. وكشف الخبير العسكري على الحقيبة التي تبين أن في داخلها مغلفات ورقية خاصة ولا تحتوي مواد خطرة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2021-04-21
15:17 | 2021-04-21
14:27 | 2021-04-21
16:41 | 2021-04-21
16:35 | 2021-04-21
16:20 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website