إشتباه بحقيبة في زوق مكايل..

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام " بوجود حقيبة يد موضوعة إلى جانب طريق عام طلعة زوق مكايل كسروان. وحضرت القوى الامنية على الفور وضربت طوقا أمنيا حول المكان وإبعاد المارة. وكشف الخبير العسكري على الحقيبة التي تبين أن في داخلها مغلفات ورقية خاصة ولا تحتوي مواد خطرة.

