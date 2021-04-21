بالجرم المشهود.. مروجا مخدرات في قبضة المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية.بتاريخ 12-4-2021، وبعد عمليات الرصد والتعقّب التي نفّذتها قوّة من هذه المجموعة الخاصّة، تمكّنت من توقيف أحد المروجين بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة كفرشيما، ويدعى:- أ. ح. (مواليد عام 1963، لبناني)وضبطت بحوزته كمية من مادة الكوكايين وسيارة نوع "Geely" عائدة له، بتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالي عبارة عن أكثر من حوالى /4/ ملايين ل.ل.، هاتف خلوي عدد /2/.وفي السياق ذاته، كمنت قوة من المجموعة الخاصة بتاريخ 19-4-2021 لمروج آخر في محلة برج حمود وتمكنت من توقيفه، ويدعى:- ن. ص. (مواليد عام 1970، لبناني)وذلك أثناء قيامه بترويج المخدّرات، على متن سيّارة نوع "أودي A4".وضبط بحوزته /7/ مظاريف تحتوي على مادّة الكوكايين.بتفتيش منزله عثرت على /350/ غ. قائم من المادة ذاتها موزّعة في علبٍ بلاستيكيةٍ، ميزان حسّاس، /3/ مصافٍ، هاتف خلوي ومبلغ مالي.أودع الموقوفان والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.