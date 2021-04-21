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لبنان
اللجان صدقت اقتراح رفع المبلغ المعطى للبلديات
Lebanon 24
21-04-2021
|
15:06
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عقدت لجان المال والموازنة الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور الوزيري في حكومة تصريف الاعمال الطاقة ريمون غجر، والتربية طارق المجذوب وعدد كبير من النواب.
الفرزلي
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "كان على جدول أعمال اللجان اليوم اربعة اقتراحات ومشاريع قوانين. مشروع القانون الاول يتعلق بابرام اتفاق بين حكومة المانيا الاتحادية ولبنان بشأن التعاون التقني. والاتفاق يتعلق بهبة من المانيا للبنان بمبلغ من اليورو، طبعا هناك اتجاه مبدئي لاقرار المضمون ولكن هناك مسألتين يجب ان يتم توضيحهما، المسألة الاولى تتعلق بتفسير كلمة او كلمتين لها بعد وطني، يجب ان تفسر ويؤكد عليها في الاسباب الموجبة. والمسألة الثانية طلب من وزير التربية ان يأتي بلائحة كاملة عن المدارس في مختلف المناطق وهي المعنية بهذا القرض والذي سينفذ فيه اصلاحات والترميم وبالتالي ارجىء المشروع الى الاسبوع القادم للتصويت عليه بعد ان يلبى ما طلب من السادة الوزراء".
اضاف: "البند الثاني هو اقتراح قانون يتعلق باحتساب ساعات المتقاعدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا، ايضا اللجنة الفرعية برئاسة السيدة بهية الحريري اجتمعت الاسبوع الماضي، ايضا الامر يحتاج الى مزيد من الدرس والتعديلات وأعطيت هذه اللجنة اسبوعا آخر كي يصار الى تصديق القانون".
وتابع: "وتم اقرار مبدئي، يحتاج الى اعادة صياغة نص، سيصدق في الاسبوع المقبل ولكن الاقرار المبدئي تم، وهو اعتبار كل العاملين في القطاع الصحي الذين يستشهدون بسبب جائحة كورونا هم بمثابة شهداء في الجيش اللبناني، لانهم يقومون بمعركة حقيقية ضد هذا الوباء الخطير، وبالتالي حياتهم ذهبت بسبب هذه المعركة وكانوا جنودا حقيقيين في الدفاع عن الشعب اللبناني".
وقال:"الامر الاخير الذي صدق كما تعرفون كان المبلغ بالليرة اللبنانية المعطى لرئيس البلدية والمجلس البلدي للصرف بموجب فواتير، اصبح لا يتعدى الخمسين دولارا لرئيس البلدية، رفعت هذه المبالغ لاعطاء البلديات القدرة سواء على مستوى رئاسة البلدية او المجالس البلدية، وهذا اقتراح قانون انا شخصيا قدمته، طبعا بعد استشارة كافة الزملاء النواب، وصدق الاقتراح.
وأعلن الفرزلي ان الجلسة المقبلة للجان المشتركة ستكون عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الاربعاء المقبل.
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