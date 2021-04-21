لبنان

العاملون في مشروع الأسر الأكثر فقرا يعلنون الاضراب المفتوح

Lebanon 24
21-04-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-815212-637546179112099882.jpg
Doc-P-815212-637546179112099882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في مكتبه بدار الإفتاء الجعفري، وفدا من العاملين الاجتماعيين في مشروع الأسر الأكثر فقرا، واطلع على أوضاعهم ومشاكلهم.

وعلى الاثر، أصدر الوفد بيانا جاء فيه: "يبدو أن هناك جهات حزبية لا تزال تدير وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية خصوصا عبر مستشاره بيار باز، ويبدو أن هناك منظومة تريد إفشال الإدارة والدولة وإظهارهما بمظهر العاجز عن إكمال أي دور أو أي مهمة تمهيدا لتسليم المؤسسات للمنظمات والجمعيات خدمة لأهداف سياسية وخارجية. ففي ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وفي ظل التزام العاملين بمشروع الأسر الأكثر فقرا القيام بواجباتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية والوطنية، فاجأنا قرار بربري تعسفي آخر لوزير غير مختص أبعد ما يكون عن الشؤون الاجتماعية للشرائح الوطنية.

وعليه، فإننا العاملون الاجتماعيون في مشروع الأسر الأكثر فقرا ننتفض على هذا القرار الجائر الظالم بحق المؤسسة والمشروع، وبحق الناس والفقراء وبحق العاملين وعائلاتهم، ونوضح للرأي العام ولأهلنا الأسر الأكثر فقرا ما يلي:

1. إن قرار الوزير رمزي مشرفية هو خطوة جائرة باتجاه الطرد التعسفي لأكثر من 300 عامل اجتماعي مثابر (في مشروع الأسر الأكثر فقرا) سيحرمون من العمل والدخل في هذه الظروف الصعبة.

2. إن هذه الخطوة هي باب لتوظيف جديد يناسب الوزير.

3. يبدو أن الوزير يهدف من خلال هذه الخطوة إلى وضع اليد على المشروع وخاصة لناحية:

أ. طريقة تعبئة الاستمارات وطريقة تقييم الأسر المستحقة.

ب. تعزيز دور بعض الأحزاب السياسية في المشروع (توظيفات سياسية، اختيار سياسي للأسر المستحقة، تقزيم التقديمات في قالب سياسي) خاصة أن المرحلة القادمة هي مرحلة انتخابات.

4. إن هذا القرار هو محاولة الوزير اظهار نفسه بصورة الإصلاحي حتى على حساب الفقراء وعوائل العاملين الاجتماعيين وعلى حساب استمرارية المشروع.

وبناء عليه، ورفضا لهذا القرار الجائر نعلن إضرابا مفتوحا وتصعيدا إلى حين العودة عن القرار وإنهاء خدمات المستشار الذي أعد لهذه الجريمة".

من جهته، أكد قبلان "ضرورة إعطاء العاملين في مشروع الأسر أكثر فقرا كافة حقوقهم المشروعة وضمان استمراريتهم في عملهم، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد من أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية وسياسية، فالوقت ليس وقت صفقات بل وقت إنقاذ لما تبقى من البلد وناسه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:52 | 2021-04-21
18:50 | 2021-04-21
18:42 | 2021-04-21
18:37 | 2021-04-21
18:32 | 2021-04-21
18:28 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website