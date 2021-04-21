لبنان

من يوقف مهزلة إنتهاك هيبة القضاء في عوكر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-04-2021 | 17:51
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مرّة تلو أخرى تصرّ القاضية غادة عون على ضرب هيبة القضاء، من خلال إستسهال القفز فوق القرارات القضائية وضربها بعرض الحائط. 

فبعد اقل من 24 ساعة على جلسة مجلس القضاء الأعلى، الذي أحال القاضية "المتمردة" على التفتيش القضائي، عاودت إعتلاء خشبة مسرحية باتت مموجة وغير مقبولة من قبل أغلبية الناس، الذين يريدون حقًا الوصول إلى حقوقهم وإسترداد أموالهم المنهوبة، ولكن ليس على طريقة "الشو أوف"، التي أصبحت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان تتقن أصوله وفنونه. 

والأنكى من كل ذلك أن القاضية عون، التي إعتادت القفز فوق القانون، أنها إستبقت عملية إقتحام أبواب شركة "مكتف" للصيرفة في عوكر عن طريق الكسر والخلع، بالإستنجاد برئيس الجمهورية، ووطلب حمايته لها وتغطية مخالفاتها. 

المطلوب قبل تفاقم الأمور، وقبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، أن يطلع أحد القضاة المسؤولين والمؤتمنين على هيبة القضاء على اللبنانيين ويشرح لهم ماذا يحصل، لأنه من حق الناس أن يعرفوا طبيعة الأمور. 

المطلوب أيضًا من مجلس القضاء الأعلى أن يضع الأمور في نصابها الصحيح ويوقف هذه المهزلة الحاصلة في عوكر، وذلك حفاظًا على ما تبقّى من هيبة القضاء وحرمة القانون. 

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