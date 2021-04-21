لبنان

باسيل في بكركي الليلة

Lebanon 24
21-04-2021 | 17:56
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أعلنت اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الوطني الحر" في بيان، ان رئيس "التيار" النائب جبران باسيل يلبي دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى العشاء هذه الليلة.
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باسيل

الراعي

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