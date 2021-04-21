باسيل في بكركي الليلة

أعلنت اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الوطني الحر" في بيان، ان رئيس "التيار" النائب جبران باسيل يلبي دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى العشاء هذه الليلة.