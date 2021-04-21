لبنان

32 حالة وفاة بكورونا في لبنان... ما جديد الاصابات؟

Lebanon 24
21-04-2021 | 18:28
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2082 إصابة جديدة بكورونا في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 515088.
 

وسُجلت 32 حالة وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 7027.

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كورونا

لبنان

إصابات

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