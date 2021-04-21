32 حالة وفاة بكورونا في لبنان... ما جديد الاصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2082 إصابة جديدة بكورونا في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 515088.

وسُجلت 32 حالة وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 7027.