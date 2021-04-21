لبنان

عثمان استقبل ضابط الارتباط لدى السفارة الأميركية على رأس وفد

Lebanon 24
21-04-2021 | 18:50
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، ضابط الارتباط لدى السفارة الأميركية في لبنان Richard Verrier، رئيس المجلس الاستشاري "OSAC" في لبنان (Chief of Overseas Advisory council of Lebanon) Bill Maadarani، جان إبراهيم من مكتب التحقيق بالسفارة، رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلم، في زيارة جرى في خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون.
 
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