الجامعة الإسلامية في لبنان تتميّز لبنانياً وعالمياً

حققت الجامعة الإسلامية في لبنان جائزة التميّز من الإتحاد الدولي لجمعيات المخترعين(International Federation of Inventor’s Assotiations) من خلال مشاركتها في معرض بيروت الدولي للابتكار BIIS Beirut International Innovation Show 2021 الذي نظمته الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث "إفتراضياً" بالتعاون مع الإتحاد الدولي لجمعيات المخترعين IFIA برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال معالي الدكتور عماد حب الله في الفترة الممتدّة من 8-10 نيسان 2021 وقد قدّمت الجامعة مشروع جهاز التنفس الإصطناعي "NAFAS Ventilator" والذي اختارته ودعمته رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة دينا المولى ونفّذه فريق العمل بإشراف الأستاذ الدكتور محمد عياش عميد كلية الهندسة في الجامعة والمهندسون ليليان الساحلي وحسين هزيمة وأسماء سرحان مع المبرمج عباس دياب ومساعد المبرمج الحسن شحادة.وقد شارك في هذا الحدث سبعون مخترعاً من 14 دولة هي: لبنان – كندا – ألمانيا – رومانيا – إيران – مصر – العراق – تركيا - أندونيسيا – المغرب - عُمان – سوريا – اليمن – السودان، وكانت مشاركتها عبر مؤسسات حكومية وخاصة منها شبكة المخترعين والمبتكرين الأتراك، المعهد القومي لبحوث الإسكان والبناء المصري، معهد بحوث البترول المصري، منتدى المخترعين الرومان، جمعية المخترعين والمبتكرين العراقيين، اتحاد الأكاديميين العرب، المعهد الأول للمخترعين في ايران، بالاضافة الى شركات ألمانية وتركية وعراقية.وقد حصد لبنان ثلاثة ميداليات ذهبية وتوّج الحصاد بجائزة التميّز التي حازتها الجامعة الإسلامية في لبنان عن ابتكارها لجهاز التنفس الإصطناعي NAFAS وهو جهاز تنفس صناعي مصمّم ومخصص لمرضى كوفيد - 19 الذين يعانون من ضيق في التنفس.وتم تصميم هذا النظام الميكانيكي المزوّد بأجهزة استشعار الضغط الطبية وصمامات الملف اللولبي وبرمجته لضمان تدفق الاوكسيجين المطلوب للمريض، مع مراعاة سلامته ايضاً، وقد صُنّف من أهم الإبتكارات المشاركة في المعرض في مجالات الصحة خاصة أنّه يأتي تلبية للحاجة في ظل أزمة الوباء العالمي الناتجة عن فيروس كوفيد 19.وتقدّم الدكتور عياش بالشكر للرئيسة المولى واللجنة المنظّمة ولصاحب الرعاية معالي وزير الصناعة الدكتور حب الله متمنّياً أن تساهم الدولة في رعاية المخترعين اللبنانيين وتنتقل بهم من الإختراع إلى الإنتاج والتسويق خاصةً في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة وصعوبة الإستيراد.