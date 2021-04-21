مناورات اسرائيلية تحاكي حربا حقيقية.... ومفاجأة تحضر لحماية المدنيين

كشفت صحيفة صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عن تعرض ملايين الإسرائيليين لهجمات صاروخية دون حماية، في حال اندلاع أي حرب مقبلة مع بلادهم.
وأفادت الصحيفة، بأن حوالي ثلث السكان في إسرائيل ليس لديهم غرف آمنة أو لا يوجد بالقرب منهم ملاجئ او مخابئ يحتمون فيها في حال سقوط شظايا صواريخ أو مقذوفات قريبا من بيوتهم.
وذكرت الصحيفة أن تلك الأرقام بحسب تقرير مراقب الدولة وقيادة الجبهة الداخلية، مؤكدة أن ثلث السكان في إسرائيل، أي حوالي 3 ملايين مواطن يعيشون دون أدنى حماية من الصواريخ، ومئات الآلاف منهم يسكنون في بنايات قديمة في قلب المدن الكبرى، مثل تل أبيب وريشون لتسيون وحيفا.