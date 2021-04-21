لبنان

عطاالله: كلنا غادة عون في معركتها بوجه الفساد

Lebanon 24
21-04-2021 | 19:04
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غرد الوزير السابق غسان عطاالله عبر "تويتر": "كلنا غادة عون في معركتها في وجه الفساد لأنها خطوة في المعركة الكبرى... معك ولن نتراجع ونستغرب نزول القوى الأمنية بعتادها الثقيل في وجه متظاهرين سلميين...ما نريده هو أن نكشف من هرب وهدر الأموال لا أكثر ولا أقل".
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