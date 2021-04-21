لبنان

حواط استقبل وفد نقابة موظفي الشركات المشغلة لألفا وتاتش وهذا ما وعد به

Lebanon 24
21-04-2021 | 19:23
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استقبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط اليوم في مكتبه، النقيب الجديد لنقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان "ألفا" و"تاتش" مارك عون، على رأس وفد من النقابة، في زيارة تعارف وتهنئة.

وتمنى حواط "التوفيق للمجلس الجديد في عمله وجهوده"، مثنيًا على "التعاون الإيجابي المستمر بين وزارة الاتصالات والنقابة لما فيه خير ومصلحة الموظفين وشركتي الخلوي وتطورهما بشكل عام".

وأكد "حرصه الشديد على صحة الموظفين وعائلاتهم"، مؤكدا أنه "طلب من وزارة الصحة إعطاء الأولوية لموظفي ألفا وتاتش"، كاشفا أن "الخدمة المدنية أرسلت تعميما طلبت بموجبه الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تمول جزئيًا او كليًا من الدولة بشأن تلقي العاملين لديها اللقاح المضاد لفيروس covid 19، تعبئة الجدولين المنشورين على الموقع الالكتروني لمجلس الخدمة المدنية www.csb.gov.l"، واعداً ب"متابعة موضوع تلقيح الموظفين".

من جهة أخرى، شكر وفد النقابة ل"حواط تعاونه وحرصه على الموظفين وحقوقهم"، مثمنًا "دوره في خدمة قطاع الاتصالات"، آملين منه "المحافظة على حقوق موظفي قطاع الخلوي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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