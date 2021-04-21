لبنان

في منطقة القصر...كان يلحم خزانًا فارغًا للمازوت...فانفجر به

Lebanon 24
21-04-2021 | 19:38
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توفي س.م.ش. جعفر (مواليد 1972)، اثر انفجار خزان فارغ لتخزين المازوت، اثناء قيامه بتلحيمه أمام منزله في منطقة القصر الحدودية، إلى جانب مخفر الدرك، ما ادى الى إصابته بجروح بالغة اودت بحياته، قبل وصوله الى مستشفى العاصي في الهرمل.
المصدر: الوكالة الوطنية
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انفجار

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