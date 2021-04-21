في منطقة القصر...كان يلحم خزانًا فارغًا للمازوت...فانفجر به

توفي س.م.ش. جعفر (مواليد 1972)، اثر انفجار خزان فارغ لتخزين المازوت، اثناء قيامه بتلحيمه أمام منزله في منطقة القصر الحدودية، إلى جانب مخفر الدرك، ما ادى الى إصابته بجروح بالغة اودت بحياته، قبل وصوله الى مستشفى العاصي في الهرمل.