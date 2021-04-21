لبنان

القاضية عون غادرت مكاتب شركة مكتف وهذا ما حصلت عليه (فيديو)

Lebanon 24
21-04-2021 | 20:35
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غادرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مكاتب "شركة مكتف للصيرفة" في عوكر وسط هتافات المؤيدين لها، بعد نقل أجهزة الكومبيوتر وبعض الملفات التابعة للشركة، إلى سيارتها الخاصة.

 

 

pic.twitter.com/Xt7hU4pXgM

المصدر: الوكالة الوطنية
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