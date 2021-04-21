القاضية عون غادرت مكاتب شركة مكتف وهذا ما حصلت عليه (فيديو)

غادرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مكاتب "شركة مكتف للصيرفة" في عوكر وسط هتافات المؤيدين لها، بعد نقل أجهزة الكومبيوتر وبعض الملفات التابعة للشركة، إلى سيارتها الخاصة.

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