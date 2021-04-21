رابطة العمال السوريين: لتسجيل الأسماء في الجداول المعدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعت رابطة العمال العرب السوريين في لبنان ببيان، إلى "المبادرة لتسجيل الاسماء في الجداول المعدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية، لان هذه المشاركة هي حق وواجب، من أجل أن يكون 20 أيار يوم عرس عربي سوري بامتياز، ويوما لسوريا المنتصرة على الإرهاب والحصار والعقوبات".