لبنان

السلاح المتفلت تابع...إصابة شخص في القبة إثر إشكال فردي

Lebanon 24
21-04-2021 | 20:56
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وقع إشكال فردي تطور لاحقاً إلى إطلاق نار أصيب على إثرها المدعو"ع.ا.ش" بطلق ناري بيده وذلك في محلة القبة-طرابلس مدخل مشروع نشابة.

وقد نقل المصاب إلى مستشفى الحكومي للعلاج فيما فر مطلق النار إلى جهة مجهولة.
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