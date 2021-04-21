السلاح المتفلت تابع...إصابة شخص في القبة إثر إشكال فردي

وقع إشكال فردي تطور لاحقاً إلى إطلاق نار أصيب على إثرها المدعو"ع.ا.ش" بطلق ناري بيده وذلك في محلة القبة-طرابلس مدخل مشروع نشابة.



وقد نقل المصاب إلى مستشفى الحكومي للعلاج فيما فر مطلق النار إلى جهة مجهولة.