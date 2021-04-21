لبنان

وفد من بعثة الصليب الأحمر الدنماركي زار مستشفى الهمشري

Lebanon 24
21-04-2021 | 21:13
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 زار وفد من بعثة الصليب الأحمر الدنماركي في لبنان مستشفى الهمشري، وضم مسؤولة الدعم النفسي ايفا نيكلسن ومسؤولة الملف الصحي لبعثة الصليب الأحمر الدنماركي روبرتا باسي برفقة مسؤول المشاريع في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عادل الأحمد.

وجال الوفد داخل قسم الكورونا المستحدث وداخل مختبر ال PCR وقسم التعقيم وأقسام أخرى داخل المستشفى، وإلتقى الوفد بالمدير العام للمستشفى رياض أبو العينين الذي شكر للوفد زيارته، ثم قدم شرحا لآلية العمل داخل قسم الكورونا والمختبر وباقي أقسام المستشفى.

وأثنى الوفد على الجهود الجبارة التي تقوم بها المستشفى على صعيد مكافحة وباء كورونا في لبنان، كما أثنى على "عمل فريق مكافحة كورونا الذي يجول في المخيمات والتجمعات الفلسطينية على كامل الأراضي اللبنانية".

وتم الإتفاق على ضرورة التنسيق والعمل المشترك في المستقبل .
المصدر: الوكالة الوطنية
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