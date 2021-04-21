لبنان

مجهولون سرقوا منزلًا في عازور جزين

Lebanon 24
21-04-2021 | 21:36
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أقدم مجهولون على سرقة منزل في بلدة عازور-جزين، عن طريق الكسر والخلع.

وقدرت المسروقات بنحو ألفي دولار، وباشر مخفر جزين بالتحقيقات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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جزين

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