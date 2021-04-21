الطبش: ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها مناصرو العهد على الإعلام

غردت النائب رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر": "هي ليست المرة الاولى التي يعتدي فيها مناصرو العهد على الإعلام، وكأنهم يؤكدون أنهم لا يؤمنون بالحرية ولا بالصحافة الحرة، وبأنهم خريجو البعثية القمعية، إذ يحاولون دوس الحقيقة، فيما هي شمس ساطعة. كل التضامن مع الإعلام الحر والمسؤول، كل التضامن مع محطة الMtv ومراسليها المقدامين".