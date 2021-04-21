لبنان

في طرابلس...سرقة بطريقة خاصة

Lebanon 24
21-04-2021 | 21:47
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أقدم مجهول ليل أمس بالدخول خلسة إلى محل سمانة مستغلاً غفوة المدعو "ص.ا.ح" لدى جلوسه على كرسي أمام باب محله في منطقة قبر الزيني خلف مسجد أميرة في طرابلس.

وقد اختبأ بعد ذلك في غرفة صغيرة موجودة داخل المحل منتظراً الأول الخروج وإغلاقه ليعمد بعدها على سرقة مبلغ كبير من المال وبعض المحتويات الموجودة. 

وعند ساعات الفجر الأولى قام بخلع الباب ليفر إلى جهةٍ مجهولة. 

وأفادت المصادر أن "ص.ا.ح" تقدم بالادعاء ضد مجهول لدى الفصيلة المعنية.
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