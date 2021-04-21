لبنان

سفير لبنان في الجزائر زار جامعة الجزائر 1: لتبادل الطلاب والأساتذة والتعاون في المشروعات البحثية

Lebanon 24
21-04-2021 | 22:19
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 أجرى سفير لبنان لدى الجزائر محمد حسن اليوم زيارة لجامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة في العاصمة الجزائر، وكان في إستقباله رئيس الجامعة البروفيسور عبد الحكيم بن تليس.

وتركز البحث على "سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك"، ونوه حسن "بعمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين"، مؤكدا رغبته في تمتينها والإرتقاء بها في مختلف المجالات، وبإعتماد تبادل الطلاب والأساتذة والتعاون في مختلف المشروعات البحثية من خلال إعادة تفعيل الإتفاقات المبرمة خلال إجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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