لبنان

"الوطنيون الأحرار" للجسم القضائي: للترفع عن التجاذبات لإنقاذ ما تبقى قبل الانهيار الشامل

Lebanon 24
21-04-2021 | 22:53
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عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا، برئاسة رئيس الحزب كميل شمعون وحضور الأعضاء، وأكد المجتمعون جهوزيتهم لاستكمال المسيرة الوطنية وفق الخطة المرسومة للحزب، سواء ببنود الوثيقة المطروحة او بالعمل الميداني.

كما وشكر المجتمعون لرئيس الحزب السابق دوري شمعون جهوده في الحفاظ على "نظافة العمل السياسي حتى أصبح الحزب الوحيد الذي لا يخجل حاضره من ماضيه".

ودعا المجتمعون الجسم القضائي الى "التحرك الفاعل في الشكل والمضمون، والترفع عن التجاذبات لعل هذه المؤسسة تنقذ ما تبقى قبل الانهيار الشامل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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