لبنان

دولة تهدف لحجز موقع جيوبوليتيكي في لبنان

Lebanon 24
22-04-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-815353-637546512600231186.jpg
Doc-P-815353-637546512600231186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتقد مصادر دبلوماسية غربية أن "دولة كبرى لا مبادرة لديها تجاه لبنان، وجلّ ما في الأمر، حجز موقع تأثير جيوبوليتيكي انطلاقاً من النفوذ في دولة مجاورة"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
معوض: دولتنا مخطوفة من منظومة سلاح تجر لبنان الى خارج موقعه الطبيعي بمواجهة الدول العربية والمجتمع الدولي ومن منظومة فساد متحالفة مع السلاح وتغطيان بعضهما رغم بعض الخلافات الشكلية
lebanon 24
22/04/2021 02:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لليوم السابع على التوالي...استمرار البحث عن مواطن عند مجرى نهر الجوز في كفرحلدا وخطار يتفقد الموقع
lebanon 24
22/04/2021 02:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تضيف 100 دولة إلى القائمة الخطيرة لكورونا وتنصح مواطنيها بعدم السفر إليها (العربية)
lebanon 24
22/04/2021 02:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
حرب: ما يجري في القضاء ضرب لآخر أركان الدولة
lebanon 24
22/04/2021 02:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24

دولة

موقع

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:01 | 2021-04-22
00:43 | 2021-04-22
00:21 | 2021-04-22
00:16 | 2021-04-22
00:06 | 2021-04-22
23:54 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website