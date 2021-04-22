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لبنان
دولة تهدف لحجز موقع جيوبوليتيكي في لبنان
Lebanon 24
22-04-2021
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تعتقد مصادر دبلوماسية غربية أن "دولة كبرى لا مبادرة لديها تجاه لبنان، وجلّ ما في الأمر، حجز موقع تأثير جيوبوليتيكي انطلاقاً من النفوذ في دولة مجاورة"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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