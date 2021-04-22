دولة تهدف لحجز موقع جيوبوليتيكي في لبنان

تعتقد مصادر دبلوماسية غربية أن "دولة كبرى لا مبادرة لديها تجاه لبنان، وجلّ ما في الأمر، حجز موقع تأثير جيوبوليتيكي انطلاقاً من النفوذ في دولة مجاورة"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".