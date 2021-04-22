علاقة معمّقة

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Lebanon 24
22-04-2021 | 00:06
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تعمقت العلاقة التنسيقية بين نائب بقاعي وقطب حكومي، على خلفية ما حصل للأول مع رئيس تكتل موالٍ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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