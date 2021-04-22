لبنان

البطريرك الراعي مستعدّ للمساعدة في الملف الحكومي برغم التباينات

Lebanon 24
22-04-2021 | 00:21
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رأت مصادر سياسية لـ"اللواء" أنه "على الرغم من زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للبطريرك الماروني فإنه لا يمكن أن يكون الملف الحكومي قابل للتحرك".
وأشارت إلى أن "الزيارة اتت في سياق مسعى البطريرك في هذا الصدد لكن المواقف التي أعلنها النائب باسيل من بكركي اتت ملطفة بإنتظار ما قد يعلنه السبت".

وأكدت المصادر نفسها أن "البطريرك الراعي توقف عن تداعيات تأخير الحكومة واعادة بذل المساعي في هذا الملف عند نقاط توافقية".
ولوحظ ان "المقصود بكلام الراعي إمكانية إعادة التواصل بين المعنيين".
وأفادت أنه "أبدى استعداده لأي جهد يساعد في الملف مع إدراكه التام أن التباينات قائمة والمقاربات مختلفة".
المصدر: اللواء
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