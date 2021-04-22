الحكومة في نهاية أيار.. وإلا يوقف المركزي دعمه للسلع

رأت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية أن "عرقلة مرسوم ترسيم الحدود البحرية في الجنوب بين خط وآخر، ومساحة وأوسع، جعلت من الصعوبة بمكان تشكيل الحكومة في أوائل أيار كما كان مطروحا، ارتباطا بعزم اسرائيل الشروع بالحفر، في المنطقة موضوع النزاع في العشرين منه، ويبدو أن المهل الخارجية للتشكيل، مددت إلى نهاية مايو، حيث بدا أن ثمة معادلة زمنية ضاغطة، تجعل من وقف دعم السلع الضرورية، من جانب مصرف لبنان والذي حدده الحاكم رياض سلامة في نهاية الشهر عينه، لا يمكن الرجوع عنه إلا بقرار من حكومة جديدة فاعلة".