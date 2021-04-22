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لبنان
روسيا ما تزال في مرحلة بلورة أفكار لمساعدة لبنان
Lebanon 24
22-04-2021
|
01:01
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قالت أوساط سياسية إن "زيارة باسيل إلى موسكو والتي من المرجح أن تعقبها زيارات لقيادات أخرى على غرار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان ورئيس حزب المردة سليمان فرنجية، هي بدعوة من روسيا في سياق استطلاع مواقف الفرقاء اللبنانيين بشأن سبل التوصل إلى تسوية للأزمة الحكومية".
ولفت الأوساط عبر "العرب" إلى أن "موسكو تسعى لملء الفراغ الذي خلفه تراجع الاهتمام الغربي جراء حالة الإحباط من النخبة السياسية في لبنان، فضلا عن اعتبار القوى الغربية أن هذا الملف ليس ذا أولوية حاليا على أجندتها".
وأشارت إلى أن "روسيا لا تملك حتى الآن مبادرة حقيقية لتسوية المعضلة اللبنانية، وهي ما تزال في مرحلة بلورة أفكار للمساعدة، في المقابل فإن زيارة القيادات في لبنان لموسكو تبدو الغاية منها تحصين تموضعهم، أكثر منها البحث عن حلول للأزمة".
المصدر:
العرب
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