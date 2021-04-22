لبنان

إجراءات أمنية

Lebanon 24
22-04-2021 | 04:09
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عُلم أنّ إجراءات أمنية ستُتّخذ خلال مناسبة رياضية تجمع ناديين عريقين في العاصمة، وذلك لحساسية الوضعين السياسي والأمني وقاعدتهما المناطقية والحزبية.
المصدر: النهار
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