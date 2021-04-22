لبنان

اهدار المال العام

Lebanon 24
22-04-2021 | 04:10
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يُنقل أنّ البواخر المحملة بالنفط والتي ترسو في عرض البحر إلى حين فتح اعتمادات مالية، تكلّف وفق المعنيين الخزينة أموالاً طائلة ربطاً بهذا الانتظار
المصدر: النهار
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بواخر

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