مكافحة اعلامية

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Lebanon 24
22-04-2021 | 04:13
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يتردد ان وزيراً بقاعياً يدعي محاربة الاحتكار انما يساهم عبر اقربائه باحتكار بعض المواد والمتاجرة بها .
المصدر: النهار
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احتكار

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