القضاء تحت مطرقة "حدّاد فرنجي"!

كتبت " نداء الوطن": هي "شريعة الغاب" العونية سادت في البلاد، وما يعيشه اللبنانيون اليوم انقلاب موصوف شقلب "المعايير" الدستورية والقانونية والقضائية وهشّم سلطة الدولة وأجهزتها، فبات القضاة العونيون يحكمون "باسم الشعبوية" ويسطّرون الأحكام والاستنابات تحت مطرقة "حداد فرنجي" أضحى بمثابة "ضابطة عدلية" تواكب عمليات كسر وخلع مشهودة خارجة عن سلطة القانون والقضاء، تخرّب الممتلكات الخاصة وتسطو على أملاك الناس بلا رادع أمني ولا منازع قضائي.
لم يمرّ 24 ساعة على قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي وتأكيد كفّ يدها عن متابعة الملفات المالية المهمة، حتى كسرت القاضية غادة عون القرار، فاستأنفت تحديها للسلطة القضائية وتمرّدها على المجلس ومدعي عام التمييز، بشنّ غزوة جديدة على مكاتب شركة مكتف في عوكر، حيث اقتحمت بمؤازرة بلطجية "التيار الوطني الحر" و"الحداد الفرنجي" المبنى فخلعت أبوابه الخارجية والداخلية على مرأى ومسمع من الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية، ثم سارعت إلى التمترس داخل المبنى فعاثت بممتلكاته وخرّبت محتوياته واستولت على بعض من أجهزته وملفاته من دون أي مسوغ قانوني ولا قضائي، سيّما وأنها ارتكبت جرمها المشهود بوصفها "منتحلة صفة" ومنزوعة الصلاحيات القضائية.