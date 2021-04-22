أطلق عليه النار بسبب ثأر قديم

أطلق المدعو "ق.م" النار من سلاح حربي بإتجاه مواطن من آل عياش عند مفترق بلدة تل عباس الغربي في عكّار ما أدى إلى إصابته إصابة بليغة نقل على أثرها إلى إحدى مستشفيات المنطقة للعلاج، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".وأشارت المعلومات الى أن سبب الخلاف يعود إلى ثأر قديم.