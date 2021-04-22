بالأرقام.. 99 ألف ليرة زيادة كلفة الإفطار في أسبوع!

كتبت "الأخبار": رغم أن الليرة حافظت نسبياً على سعر صرفها مُقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي، إلّا أن زيادة بنسبة 23.4% طرأت على كلفة إفطار أسرة مؤلفة من خمسة أفراد، وفق «مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية في بيروت.

ووفق أرقام المرصد، فإنّ كلفة الإفطار للشخص الواحد في اليوم زادت نحو ثلاثة آلاف ليرة إلى 15 ألفاً، أي بمعدل زيادة أكثر من 14 ألف ليرة للأسرة المؤلفة من خمسة أفراد. وإذا ما احتسبت هذه الزيادة على مرّ الأسبوع، يتبيّن أنها تساوي نحو 99 ألف ليرة.

وكان المرصد قد أطلق الأسبوع الماضي مؤشر الأسعار الخاص بإفطار الأسر، وخلُص إلى أن كلفة الإفطار الأساسي لأسرة مؤلفة من خمسة أفراد شهرياً تُقدر بنحو مليون و800 ألف ليرة لبنانية، أي ما يُعادل أكثر من مرتين ونصف مرة الحدّ الأدنى للأجور، ما يجعل أكثر من 40% من الأسر في لبنان ممن لا تتعدّى مداخيلها مليوناً و200 ألف ليرة شهرياً تعاني من أجل تأمين قوّتها بالحد الأدنى المطلوب.

المُشرف على المرصد الدكتور ناصر ياسين قال لـ«الأخبار» إن بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة حول أسعار المواد الغذائية التي تكوّن الإفطار في السنوات السابقة، تُفيد بأنه في الأسابيع الأربعة من أشهر رمضان، خلال هذه السنوات، لم تُسجّل أي زيادة في الأسعار، «ما يطرح تساؤلات جدية حول دور وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسعار في ظروف معيشية صعبة».